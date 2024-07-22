Водителям двухколёсного транспорта в Серебряных Прудах напомнят о ПДД

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Мероприятие по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсного транспорта «Мотоскутер» стартовало в понедельник, 22 июля, в городском округе Серебряные Пруды, оно продлится до конца недели, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках мероприятия «Мотоскутер» сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение ПДД водителями и пассажирами двухколёсного транспорта, напомнят им об обязательном ношении шлема и прочей защитной амуниции, о том, как важно соблюдать дистанцию и не превышать скорость, а также о запрете на управление мототранспортом в нетрезвом виде», — говорится в сообщении.Особое внимание в ходе акции будет уделено юным любителям покататься на питбайках и скутерах. Инспекторы ДПС будет проводить рейды в СНТ, дачных посёлках и в популярных местах отдыха.
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