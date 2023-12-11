В Поволжье нашли отрубленные челюсти финнов

Фото: istockphoto/Mariana-Rusanovschi
Исследователи из Самарского университета, Института археологии РАН и Академии наук Республики Татарстан нашли захоронение в Нижегородской области.
Оно свидетельствует о присутствии западных финнов в Поволжье в 1 веке н.э. По мнению учёных, этот памятник относится к писеральско-андреевской группе. Артефакты, которые нашли учёные, и следы погребения воинов с верхними челюстями убитых врагов это демонстрируют.
По словам Олега Радюша, научного сотрудника отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья ИА РАН, отметил, что значимой находкой можно считать горизонт. Его отнесли к 1 веку н.э.
Специалисты из Самарского университета говорят, что Сурско-Свияжское междуречье, где обнаружили эти находки, было промежуточной территорией между западными и восточными финнами. Изучение этой темы направлено на определение времени появления западных финнов в Поволжье. Они-предки марийцев, мокшан и эрзян.
«Мы нашли в нашем Пильнинском могильнике военные принадлежности, которые похожи на найденные на Андреевском кургане. Кольчуги, наконечники копий, шлемы, мечи и стрелы однозначно связывают эти два археологических памятника»,-сообщил Олег Радюш.
Читайте также:
Юрист Гусятников рассказал, когда банк имеет право списать деньги со счёта
Москву накроет сильнейший снегопад
В России могут повсеместно запретить катание на тюбингах
По словам Олега Радюша, научного сотрудника отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья ИА РАН, отметил, что значимой находкой можно считать горизонт. Его отнесли к 1 веку н.э.
«Мы нашли в нашем Пильнинском могильнике военные принадлежности, которые похожи на найденные на Андреевском кургане. Кольчуги, наконечники копий, шлемы, мечи и стрелы однозначно связывают эти два археологических памятника»,-сообщил Олег Радюш.
Читайте также:
Юрист Гусятников рассказал, когда банк имеет право списать деньги со счёта
Москву накроет сильнейший снегопад
В России могут повсеместно запретить катание на тюбингах
Мария Фирсова