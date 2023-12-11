Юрист Гусятников рассказал, когда банк имеет право списать деньги со счёта

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Списать средства со счета клиента банк имеет право по решению суда или договору.
Об этом рассказал юрист Петр Гусятников, пишет агентство «Прайм».
Если деньги списывают по решению суда, то необходим исполнительный лист, с которым обращаются приставы и граждане, если в их пользу вынесли решение о взыскании.
В этом случае у банка нет права им отказать. Порой используют судебный приказ о взыскании, тогда исполнительный лист не нужен. Таким образом с граждан взыскивают штрафы, долги по ЖКХ и алиментам.
Также безакцептное списание денег может быть предусмотрено в договоре. Зачастую банки самостоятельно списывают проценты по кредиту и прочие услуги. Если клиент против, то ему нужно тщательно изучить договор. Без права на безакцептное списание некоторые услуги банк не оказывает.
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Если деньги списывают по решению суда, то необходим исполнительный лист, с которым обращаются приставы и граждане, если в их пользу вынесли решение о взыскании.
Также безакцептное списание денег может быть предусмотрено в договоре. Зачастую банки самостоятельно списывают проценты по кредиту и прочие услуги. Если клиент против, то ему нужно тщательно изучить договор. Без права на безакцептное списание некоторые услуги банк не оказывает.
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Мария Фирсова