В правительстве анонсировали новый закон о защите пользователей маркетплейсов
Мишустин: закон о маркетплейсах начнет работать с октября 2026 года
Федеральный закон, защищающий пользователей маркетплейсов, начнёт действовать в октябре 2026 года.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина. По его словам, по поручению президента кабмин совершенствует нормативную базу, чтобы защитить интересы как покупателей, так и предпринимателей, реализующих на платформах товары и услуги.
Соответствующий закон подготовили с учётом замечаний бизнеса.
Мишустин также отметил, что маркетплейсы значительно способствуют росту рынка электронной торговли. Объём продаж за первое полугодие превысил пять триллионов рублей.
