В правительстве анонсировали новый закон о защите пользователей маркетплейсов

12 ноября 2025, 16:47

Мишустин: закон о маркетплейсах начнет работать с октября 2026 года

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Федеральный закон, защищающий пользователей маркетплейсов, начнёт действовать в октябре 2026 года.