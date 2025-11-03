Мишустин: Отношения России и Китая на историческом пике

03 ноября 2025, 12:20

Мишустин заявил о выходе отношений России и Китая на наивысший уровень

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 ноября заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли исторического максимума и продолжают развиваться по всем направлениям. Он сделал это заявление на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Слова политика приводит РЕН ТВ.





Мишустин отметил, что стороны проводят юбилейную, 30-ю встречу глав правительств.

«Наш формат обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — заявил он.

