Мишустин: Отношения России и Китая на историческом пике
Мишустин заявил о выходе отношений России и Китая на наивысший уровень
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 ноября заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли исторического максимума и продолжают развиваться по всем направлениям. Он сделал это заявление на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Слова политика приводит РЕН ТВ.
Мишустин отметил, что стороны проводят юбилейную, 30-ю встречу глав правительств.
«Наш формат обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — заявил он.Политик подчеркнул, что российско-китайские связи динамично развиваются, преодолевая различные препятствия и западные санкции, которые он назвал незаконными.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль высоко оценивает визит Михаила Мишустина в Китай.