Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом
Самолет премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина приземлился в аэропорту китайского города Ханчжо. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что Мишустин прибыл в КНР с официальным двухдневным визитом. В первый день он примет участие в 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и Китая, где проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Согласно программе, второй день визита Мишустина пройдет в Пекине, он увидится с председателем КНР Си Цзиньпином.
На предстоящих переговорах стороны намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства.
Как отметили в пресс-службе правительства РФ, приоритетное внимание будет уделено развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.
По итогам встречи стороны планируют подписать совместное коммюнике и ряд двусторонних документов.