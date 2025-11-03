Достижения.рф

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Самолет премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина приземлился в аэропорту китайского города Ханчжо. Об этом пишет РИА Новости.



Напомним, что Мишустин прибыл в КНР с официальным двухдневным визитом. В первый день он примет участие в 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и Китая, где проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Согласно программе, второй день визита Мишустина пройдет в Пекине, он увидится с председателем КНР Си Цзиньпином.

На предстоящих переговорах стороны намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства.

Как отметили в пресс-службе правительства РФ, приоритетное внимание будет уделено развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.

По итогам встречи стороны планируют подписать совместное коммюнике и ряд двусторонних документов.
Мария Моисеева

