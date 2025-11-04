Мишустин встретился с Си Цзиньпинем в Пекине

04 ноября 2025, 09:01

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.





По данным агентства, переговоры прошли в Доме народных собраний в центре китайской столицы. Темами для обсуждения стали взаимные инвестиции и совместные проекты.

«Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты», — отметил Мишустин.