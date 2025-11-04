Мишустин встретился с Си Цзиньпинем в Пекине
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, переговоры прошли в Доме народных собраний в центре китайской столицы. Темами для обсуждения стали взаимные инвестиции и совместные проекты.
«Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты», — отметил Мишустин.На встрече присутствовали и другие члены российской делегации, среди них — вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Александр Новак.
Ранее стало известно, что изменилось после встречи Трампа и Си Цзиньпина на территории южнокорейского города Пусан 30 октября.