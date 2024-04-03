В Правительстве РФ объяснили, зачем менять налоговую систему в России

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Изменения налоговой системы России нужны для того, чтобы сократить неравенство в обществе. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он также отметил, что реформы в сфере налогообложения направлены на развитие регионов страны.
Прежде о распределении налогов среди граждан с высокими доходами сообщил президент России Владимир Путин. Он обратился к правительству и поручил разработать меры, которые снизят налоговую нагрузку семей, у которых на воспитании есть несовершеннолетние дети.
Мишустин подчеркнул, что правительство должно учесть каждую деталь при создании таких мер и разработать их так, чтобы они служили на благо обществу и экономике.
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Прежде о распределении налогов среди граждан с высокими доходами сообщил президент России Владимир Путин. Он обратился к правительству и поручил разработать меры, которые снизят налоговую нагрузку семей, у которых на воспитании есть несовершеннолетние дети.
Мишустин подчеркнул, что правительство должно учесть каждую деталь при создании таких мер и разработать их так, чтобы они служили на благо обществу и экономике.
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Анастасия Хохлова