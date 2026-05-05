В подмосковных МФЦ проведут мероприятия ко Дню Победы
Выставки и различные акции, посвящённые Дню Победы, будут проводить в офисах «Мои документы» Московской области в период до 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Посетителям МФЦ продемонстрируют подлинные документы времён Великой Отечественной войны, включая письма фронтовиков.
«Это возможность для каждого жителя Московской области на мгновение остановиться в повседневной суете и почувствовать личную связь с поколением победителей», — заявила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.В частности, в Пушкине, Шатуре и Одинцове посетители МФЦ смогут посмотреть передвижные выставки «Без срока давности», в Подольске и Жуковском — «Документальное наследие подвига подольских курсантов» и «Бронепоезд «Москвич», ещё в шести округах — экспозиции с архивными материалами и редкими фотографиями военных лет. Кроме того, в офисах «Мои документы» стартовала раздача георгиевских ленточек и акция «Окна Победы», ведётся трансляция роликов «Бессмертный полк» и обустраиваются тематические фотозоны.