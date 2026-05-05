Около четверти наказов для Народной программы ЕР посвящены семье и здоровью
Избиратели внесли уже свыше 850 тысяч предложений для новой Народной программы «Единой России». Около четверти из них касаются вопросов семьи и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Часть предложений прозвучала на форуме «Есть результат!», посвящённом подведению итогов деятельности «Единой России» за последние пять лет. Говоря об итогах, председатель партии Дмитрий Медведев напомнил о масштабном обновлении первичного медицинского звена.
«В России построили около шести с половиной тысяч поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Капитально отремонтировали почти восемь тысяч медицинских объектов. Их оснастили самым современным оборудованием. При этом большая часть обновлённой техники — отечественная», — сказал Медведев.Он также отметил, что в стране действуют программы по привлечению медицинских кадров, а также расширена профилактическая работа.
«Партия на законодательном уровне закрепила ежегодную диспансеризацию для людей старше 40 лет и добилась включения профосмотров в систему ОМС», — заявил Дмитрий Медведев.В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что «Единая Россия» является надёжным партнёром федерального правительства в деле защиты здоровья и благополучия граждан.
Подмосковная Народная программа в части здравоохранения исполнена на 96%. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Он сообщил, что за пять лет в Подмосковье построили около 60 объектов здравоохранения и обновили несколько десятков. Он также отметил, что жители области могут по полису ОМС получать высокотехнологичную медицинскую помощь.
В настоящее время сбор предложений для новой Народной программы продолжается. Внести свои предложения подмосковные избиратели могут во всех муниципальных приёмных партии, а также по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.