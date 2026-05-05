Около четверти наказов для Народной программы ЕР посвящены семье и здоровью

05 мая 2026, 12:18

Избиратели внесли уже свыше 850 тысяч предложений для новой Народной программы «Единой России». Около четверти из них касаются вопросов семьи и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Часть предложений прозвучала на форуме «Есть результат!», посвящённом подведению итогов деятельности «Единой России» за последние пять лет. Говоря об итогах, председатель партии Дмитрий Медведев напомнил о масштабном обновлении первичного медицинского звена.





«В России построили около шести с половиной тысяч поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Капитально отремонтировали почти восемь тысяч медицинских объектов. Их оснастили самым современным оборудованием. При этом большая часть обновлённой техники — отечественная», — сказал Медведев.

«Партия на законодательном уровне закрепила ежегодную диспансеризацию для людей старше 40 лет и добилась включения профосмотров в систему ОМС», — заявил Дмитрий Медведев.