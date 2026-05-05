В Подмосковье мобильные медкомплексы совершили более 3 тысяч выездов к пациентам
С января 2026 года передвижные медкомплексы совершили более трёх тысяч выездов в Подмосковье. Жители отдалённых населённых пунктов Московской области могут посетить мобильные медицинские комплексы.
Этот способ позволяет не тратить время на поездку в поликлинику. Во время выездов бригад все желающие проходят первый этап диспансеризации, делают рентген, флюорографию или другие исследования.
«С начала этого года мобильные комплексы совершили более 3,5 тысячи выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили более 87,3 тысячи человек», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.Медицинские учреждения Московской области составляют расписание работы комплексов с учётом потребностей жителей того или иного населённого пункта. График доступен на сайтах учреждений или в социальных сетях. Для прохождения обследования предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.