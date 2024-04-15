Приставам разрешат использовать огнестрельное оружие против должников

Фото: iStock/Oleg Elkov
Минюст Российской Федерации разработал законопроект, предоставляющий сотрудникам службы судебных приставов право применять огнестрельное оружие в отношении гражданских лиц.
На данный момент только силовым подразделениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП) принадлежит такое право.
В тексте отмечается, что предложенные изменения не нарушают прав и законные интересы человека и гражданина, так как применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регулируется. Документы, содержащие такие положения, доступны в RTVI.
Также подчеркивается, что за превышение этих полномочий установлена ответственность, а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку.
Предложенные изменения в закон также предусматривают обязанность сотрудников уведомлять прокурора в течение суток в случае получения гражданином ранения или смерти в результате применения подобных мер судебными приставами.
Читайте также:
Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома
Автоматы и пистолеты: У племянника российского сенатора нашли ненастоящее оружие
Госдума приняла закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности
В тексте отмечается, что предложенные изменения не нарушают прав и законные интересы человека и гражданина, так как применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регулируется. Документы, содержащие такие положения, доступны в RTVI.
Также подчеркивается, что за превышение этих полномочий установлена ответственность, а сотрудники обязаны проходить специальную подготовку.
Предложенные изменения в закон также предусматривают обязанность сотрудников уведомлять прокурора в течение суток в случае получения гражданином ранения или смерти в результате применения подобных мер судебными приставами.
Читайте также:
Путин подписал закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома
Автоматы и пистолеты: У племянника российского сенатора нашли ненастоящее оружие
Госдума приняла закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности
Артем Кузьмин