Автоматы и пистолеты: У племянника российского сенатора нашли ненастоящее оружие

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В машине у племянника сенатора от Чеченской республики Сулеймана Геремеева нашли оружие для лазертага, рассказала помощник депутата Государственной думы РФ Адама Делимханова Татьяна Лазина.
Ранее сообщалось, что в машине у сенатора от Чеченской республики Сулеймана Геремеева нашли четыре автомата и семь пистолетов без разрешительных документов.
«Подробности ДТП, к сожалению, мне неизвестны. Это был гражданский автомобиль. Оружия в его автомобиле не было. У него было с собой оборудование для лазертаг. Были соревнования», — сообщила Лазина.
Сулейман Геремеев занял пост сенатора Чеченской Республики в 2011 году. Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом Кадырова.
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«Подробности ДТП, к сожалению, мне неизвестны. Это был гражданский автомобиль. Оружия в его автомобиле не было. У него было с собой оборудование для лазертаг. Были соревнования», — сообщила Лазина.
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Алёна Самарева