В правительстве Воронежской области опровергли информацию о взрывах в регионе

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«У нас была атака беспилотников утром, о чём были официальные сообщения. Больше ничего не было. Откуда информация такая — для меня загадка. Более того, официально пресс-служба правительства ничего ни о каких нефтехранилищах не сообщала», — цитирует RT Цветкова.
Там также уточнили, что, по информации одного источника, один из дронов упал утром, однако это произошло в 700 км от Воронежа. Поэтому информация о взрывах в регионе не является достоверной.
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