В преддверии 23 Февраля отмечен рост веб-атак на отрасль онлайн-торговли

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Руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков рассказал в беседе с RT, что в преддверии Дня защитника Отечества наблюдается рост веб-атак на отрасль онлайн-ретейла.
Как уточняет собеседник RT, количество веб-атак с 19 по 21 февраля выросло в два раза в сравнении с тремя днями ранее. В цифрах это с 130 тысяч атак до 260 в сутки.
По мнению специалиста, такой рост связан с праздниками или распродажами. Алексей Пашков рассказал, что подобная история наблюдалась в период «черной пятницы» в прошлом году.
Эксперты прогнозируют еще больший рост хакерских атак 23 февраля, веб-нападения могут увеличиться в три раза. В праздничные дни граждан советуют проверять достоверность сайтов, где совершаются покупки или вводятся банковские данные.
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Дана Игумнова