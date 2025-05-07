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Александр Буйнов рассказал о подвиге отца-разведчика

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Александр Буйнов рассказал о том, какой подвиг совершил его отец-разведчик в годы Великой Отечественной войны. По словам артиста, его родитель был награжден орденом Красной Звезды.
Буйнов сообщил, что в 1943 году отец вылетел на задание с товарищем, но самолёт подбили немцы. Они смогли приземлиться — товарищ отца успел соединить трубки мотора. Пока разведчики были на нейтральной территории, немцы стреляли в них, а Советская армия защищала.
«Получился перекрестный огонь. Мой отец с товарищем в результате смогли добраться до наших окопов и передать важные сведения. Папа был ранен, но за свой подвиг получил орден Красной Звезды», — рассказал певец на концерте в часть 80-летия Великой Победы в Кремлёвском дворце.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин перечислил любимые песни о Великой Отечественной войне.

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Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на майских праздниках
Синоптик Паршина: на майских праздник в Москве будет прохладно
07 мая 2025, 13:22

Фото: iStock/LARISA DUKA

Майские выходные все ближе и ближе. Чем ждать от погоды?
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Радио 1» заявила, что погода на майские будет прохладная, но комфортная.

«Ожидается свежий ветер, будет легко дышаться. Особо сильных дождей не будет. Но 8 мая в столице будут слабые заморозки, а днём температура 11, 13 градусов. 9 мая по области местами будут небольшие осадки», — сказала она.

Паршина предупредила, что также возможен легкий снег.

«Температура пока на три градуса отстает от климатического графика. Надеемся на вторую половину мая, когда должно потеплеть. Хоть погода прохладная, но без опасных явлений — разве что заморозки», — объяснила синоптик.

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Росгвардейцы провели парад у дома ветеранов в честь Дня Победы
07 мая 2025, 13:04

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

В рамках Всероссийской патриотической акции сотрудники и руководство Главного управления Росгвардии по городу Москве организовали парад у дома ветеранов Великой Отечественной войны — полковника милиции в отставке Михаила Пучкова и труженика тыла, старшины милиции в отставке Ивана Гапонова. Торжественное мероприятие прошло в поселке Акулово, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии.
В параде приняли участие представители руководства московского главка Росгвардии, включая заместителя начальника отдела по военно-политической работе полковника полиции Дмитрия Тесленко и начальника Управления вневедомственной охраны по Москве полковника полиции Александра Романенко.

Кроме того, присутствовали председатели ветеранских организаций. Они поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы, подчеркнув их мужество и значительный вклад в победу над фашизмом.

Тесленко подчеркнул, что в нынешней непростой обстановке пример героизма ветеранов особенно ценен для личного состава Росгвардии.

Под звуки военного марша перед окнами дома ветеранов прошли знаменная группа и парадные расчёты вневедомственной охраны и курсантов колледжа имени дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова. Михаил Пучков наблюдал за происходящим из окна своей квартиры. По его словам, он ощутил искреннюю признательность и внимание со стороны гостей.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

После парада сотрудники Росгвардии и приглашённые артисты исполнили песни времён войны. В завершение мероприятия ветеранам были вручены памятные подарки. Ветераны поблагодарили организаторов за тёплую встречу и внимание, подчеркнув важность подобных акций для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны.

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#9 мая
#день победы
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Нумеролог объяснил, как распознать кармического партнера
07 мая 2025, 13:02

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Кармическую связь можно определить, анализируя числа в датах рождения партнеров. Об этом рассказал астролог, эзотерик и нумеролог Олег Персидский.
По его словам, кармические отношения представляют собой уникальную связь между людьми, которая способствует духовному развитию, исцелению старых травм и завершению незавершенных дел из прошлых жизней.

«Эти отношения часто оказываются интенсивными, эмоционально насыщенными и порой болезненными, но они имеют глубокий смысл для обоих партнеров», — отметил эксперт в интервью для Москвы 24.
Числа жизненного пути могут рассказать о кармической связи влюбленных. Чтобы вычислить их, необходимо сложить все цифры в дате рождения каждого человека до получения однозначного числа. Совпадение чисел жизненного пути у партнеров свидетельствует о глубокой связи, включая кармическую. Также комбинации чисел 1 и 9, а также 4 и 6 могут указывать на такую связь, добавил нумеролог. Кроме того, сумма всех цифр в датах рождения может дать представление о силе связи между людьми.

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Биолог Глазков рекомендовал использовать двухсторонний скотч для защиты от клещей
Биолог рекомендовал использовать двухсторонний скотч для защиты от клещей
07 мая 2025, 12:59

Фото: iStock/Andreas Häuslbetz

Двухсторонний скотч и плотная одежда помогут предотвратить укусы клещей во время прогулок в лесу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.
«Можно использовать двухсторонний скотч, оборачивая им манжеты куртки, область шеи и место соединения брюк и обуви. Клещ, попадая на одежду, заползает на скотч и прилипает, что позволяет предотвратить укус», — пояснил специалист.

По словам эксперта, зачастую клещи находятся в траве на высоте до 70 сантиметров. Из одежды необходимо надевать длинные брюки, которые следует заправить в сапоги, и плотную куртку с манжетами, заключил Глазков.

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#здоровье
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В Госдуме призвали следить за ценами на такси в Москве в ближайшие дни
07 мая 2025, 12:56

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил RT, что нужно осуществлять мониторинг цен на такси в столице в ближайшие дни.
По словам парламентария, многие компании резко повышают цены во время происшествий (депутат Нилов привёл пример теракта в Крокусе), неблагоприятной дорожной обстановки, а также природных катаклизмов.
«Нельзя вести себя как вокзальные бомбилы, вытаскивая деньги из карманов пассажиров. Нужна Федеральная антимонопольная служба, нужно жёстко реагировать и надеяться на социально-ориентированный подход компаний», — утверждает Нилов.
В свою очередь, депутат Светлана Бессараб отметила, что невозможно регулировать рынок такси.
« <…> как только возникает спрос, предложение, и цены меняются. Таковы реалии рыночной экономики», — сказала парламентарий.
Ранее в подмосковном Минтрансе напомнили, что ветераны Московской области могут бесплатно воспользоваться такси.

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