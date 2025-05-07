Александр Буйнов рассказал о подвиге отца-разведчика

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певец Александр Буйнов рассказал о том, какой подвиг совершил его отец-разведчик в годы Великой Отечественной войны. По словам артиста, его родитель был награжден орденом Красной Звезды.
Буйнов сообщил, что в 1943 году отец вылетел на задание с товарищем, но самолёт подбили немцы. Они смогли приземлиться — товарищ отца успел соединить трубки мотора. Пока разведчики были на нейтральной территории, немцы стреляли в них, а Советская армия защищала.
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«Получился перекрестный огонь. Мой отец с товарищем в результате смогли добраться до наших окопов и передать важные сведения. Папа был ранен, но за свой подвиг получил орден Красной Звезды», — рассказал певец на концерте в часть 80-летия Великой Победы в Кремлёвском дворце.Ранее продюсер Иосиф Пригожин перечислил любимые песни о Великой Отечественной войне.
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Анастасия Чубина