В Подмосковье подали более 600 онлайн-заявок на аттестацию медработников
Услугой «Аттестация медицинских работников Московской области» на госпортале региона воспользовались с начала текущего года более 600 раз. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Заявки на аттестацию принимаются от людей с медицинским образованием, работающих в областной системе здравоохранения.
«Медик может получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию. При этом претендовать на более высокую категорию можно не раньше, чем спустя два года после присвоения предыдущей», — говорится в сообщении.Услуга размещается в разделе «Документы», подразделе «Другое». Для подачи заявки нужно пройти авторизацию, заполнить электронную форму и приложить нужные документы. После этого претенденту предстоит пройти очный тест и собеседование.