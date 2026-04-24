В Подмосковье подали более 600 онлайн-заявок на аттестацию медработников

24 апреля 2026, 11:06

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Услугой «Аттестация медицинских работников Московской области» на госпортале региона воспользовались с начала текущего года более 600 раз. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Заявки на аттестацию принимаются от людей с медицинским образованием, работающих в областной системе здравоохранения.





«Медик может получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию. При этом претендовать на более высокую категорию можно не раньше, чем спустя два года после присвоения предыдущей», — говорится в сообщении.