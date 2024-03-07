В преддверии праздника подмосковные перевозчики дарят всем женщинам цветы

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Праздничное настроение подмосковные перевозчики подарят всем женщинам 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
К Международному женскому дню перевозчики общественного транспорта Подмосковья украсили свои автобусы праздничными открытками, а также дарили цветы.
Стоит отметить, что 8 марта на территории региона будет задействовано в работе порядка 6,5 тысяч автобусов. Кроме этого, весь транспорт будет ходить по расписанию субботы.
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«Сегодня в честь праздника Мострансавто подарило женщинам 2 тыс. цветов. Приятный сюрприз ждал пассажиров, которые 7 марта, воспользовались услугами предприятия: посетили автовокзалы и автостанции компании, проехали в автобусах», — подчеркнули в министерстве.
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Мира Полтева