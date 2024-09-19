В Президентской академии в Красногорске стартовал модуль «Обучение служением»

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Образовательная программа «Обучение служением», направленная на вовлечение студентов в общественно полезные проекты, стартовала в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске, сообщает пресс-служба учебного заведения.
Участие в торжественном мероприятии, посвящённом запуску этого образовательного модуля, приняли участие замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, обратившаяся к собравшимся по видеосвязи, а также глава подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, полномочный представитель главы ДНР в Москве Ольга Макеева и руководитель студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области Николай Авилонов.
Участников программы поприветствовал директор Президентской академии в Красногорске Арташес Арсенян. Он также рассказал о сути программы.
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Участников программы поприветствовал директор Президентской академии в Красногорске Арташес Арсенян. Он также рассказал о сути программы.
«Методика «Обучение служением» дает образовательный подход, при котором студенты изучают академические дисциплины и одновременно получают опыт проектной работы с некоммерческими организациями и местными сообществами, при этом сохраняя связь с профессиональной траекторией», — сказал Арташес Арсенян.Отмечается, что в минувшем учебном году в программе «Обучение служением» было задействовано свыше 65 тысяч обучающихся. Они решили более 970 социальных задач. Благодаря этому успешному опыту было принято решение о масштабировании этой программы.
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Лев Каштанов