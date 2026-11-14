В Приангарье из дорожной ловушки вызволили дальнобойщика, чья фура съехала в кювет
Дальнобойщику помогли выбраться из дорожной ловушки на трассе в Приангарье после того, как его фура с грузом труб съехала в кювет. Об этом сообщили утром 14 ноября в Telegram-канале «МВД38».
Инцидент произошёл на 167-м километре автодороги «Братск — Усть-Илимск». Водитель направлялся из Новосибирска на предприятие в Усть-Илимске. Из-за сложной погоды тягач с полуприцепом не смог преодолеть подъём в гору: машину повело в сторону, и она оказалась в кювете.
Инспекторы ДПС оперативно перевели движение в реверсивный режим, чтобы не допустить затора на дороге и обеспечить безопасный проезд другим транспортным средствам. Специалисты отбуксировали грузовик, а нормальное движение вскоре восстановили. Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции и дорожников и продолжил путь.
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