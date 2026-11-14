В Приангарье из дорожной ловушки вызволили дальнобойщика, чья фура съехала в кювет

14 ноября 2026, 06:29

Фото: Telegram-канал «МВД38» @mvd_38

Дальнобойщику помогли выбраться из дорожной ловушки на трассе в Приангарье после того, как его фура с грузом труб съехала в кювет. Об этом сообщили утром 14 ноября в Telegram-канале «МВД38».