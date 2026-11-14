Производитель матрасов из США заявил о семи смертях из-за своей продукции
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США сообщило о летальных исходах, связанных с ортопедическими матрасами Medline. Об этом говорится на сайте регулятора.
В материале указано, что компания-производитель получила сведения о семи смертельных случаях, а также о 35 тяжёлых травмах покупателей. Точные даты трагедий не уточняются.
FDA объявило об отзыве всех матрасов, кроватей и аксессуаров под маркой Medline. Их выпуск также остановлен. Причиной такого решения назвали возможность воспламенения и опасность защемления или застревания человека при использовании продукции.
Ранее «Радио 1» передавало, что самолет Boeing 747, следовавший из Колумбии в США, подал сигнал тревоги на борту при заходе на посадку. Подробности читайте здесь.
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