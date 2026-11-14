Производитель матрасов из США заявил о семи смертях из-за своей продукции

14 ноября 2026, 04:00

Компания Medline из США подтвердила гибель семи человек из-за своих матрасов

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США сообщило о летальных исходах, связанных с ортопедическими матрасами Medline. Об этом говорится на сайте регулятора.