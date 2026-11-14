В подмосковных Мытищах полыхает комплекс с автосервисами
В подмосковных Мытищах загорелся комплекс с автосервисами. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места события.
На территории, где возник крупный пожар, также расположены различные магазины автозапчастей и складские помещения. Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает со ссылкой на местных жителей, что инцидент случился в посёлке Пироговском, возле жилого комплекса (ЖК) «Афродита».
По предварительной информации, огонь повредил несколько автомобилей, также частично обрушилось здание автосервиса. В настоящий момент на месте работают спасатели. Пожар уже удалось локализовать, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что российский турист серьёзно пострадал в аварии на горном серпантине во Вьетнаме. Подробности читайте здесь.
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