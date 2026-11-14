Россиянам объяснили, что делать при встрече с медведем
При встрече с медведем на расстоянии следует тихо отступить по тому же маршруту, которым человек пришёл, не привлекая внимания зверя. Такой совет дал в беседе с ТАСС кандидат биологических наук, зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
По его словам, стоит как можно быстрее и осторожнее удалиться примерно на 300–500 метров, затем выждать около получаса и только после этого продолжить путь. Эксперт подчёркивает, что прогонять хищника не нужно. Крики и попытки напугать лишь привлекут его внимание и создадут дополнительный риск. В обычной ситуации зверь уйдёт после того, как закончит свои дела.
Ранее «Радио 1» передавало, что в подмосковном Домодедово возбудили уголовное дело после гибели мальчика при пожаре в садовом доме. Инцидент случился днём 13 ноября 2026 года в СНТ «Пеленг-Борисово». Помимо погибшего ребёнка, в момент возгорания в здании также находились ещё несколько несовершеннолетних в возрасте от одного года до четырёх лет и одна взрослая женщина.
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