Россиянам объяснили, что делать при встрече с медведем

14 ноября 2026, 05:19

Зоолог Кречмар объяснил, что делать при встрече с медведем на расстоянии

Фото: iStock/DrDjJanek

При встрече с медведем на расстоянии следует тихо отступить по тому же маршруту, которым человек пришёл, не привлекая внимания зверя. Такой совет дал в беседе с ТАСС кандидат биологических наук, зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.