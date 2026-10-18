В Прикамье побили рекорд «осенней жары» 68-летней давности
В Пермском крае зафиксировали новый температурный рекорд, который держался 68 лет. 17 октября из-за аномально теплой осени температура воздуха поднялась до +17,8°C, что на 2,4°C выше предыдущего максимума, установленного в 1958 году. Показатель превысил климатическую норму более чем на 9°C.
В населенном пункте Бисер повторили рекорд 1955 года — +14,4°C, пишет URA.RU. В Кунгуре, Чернушке и Чайковском воздух прогрелся выше +19°C.
Однако, по данным синоптиков, аномальное тепло скоро сменится похолоданием. Ожидается ослабление антициклона: в ночь на 20 октября через регион пройдет холодный фронт с температурным контрастом около 12°C и порывами ветра до 18 м/с.
Ранее синоптик рассказал, когда похолодает в Москве и начнутся снегопады. Подробности — в нашем материале.
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