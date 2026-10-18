В Прикамье побили рекорд «осенней жары» 68-летней давности

18 октября 2026, 17:04

В Пермском крае побили температурный рекорд 1958 года

Фото: istockphoto/Smileus

В Пермском крае зафиксировали новый температурный рекорд, который держался 68 лет. 17 октября из-за аномально теплой осени температура воздуха поднялась до +17,8°C, что на 2,4°C выше предыдущего максимума, установленного в 1958 году. Показатель превысил климатическую норму более чем на 9°C.