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В Подмосковье более 1,5 млн раз воспользовались порталом «Здоровье» для записи к врачу

13 марта 2024, 14:06
Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Более полутора миллионов раз записались к врачу жители Московской области через региональный портал «Здоровье» с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала года с помощью портала пациенты оформили более 1,5 млн записей к врачу», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
В министерстве также напомнили, что при помощи портала можно заказать девять видов медицинских справок, вызвать врача на дом, записаться на телемедицинскую консультацию, а также ознакомиться с результатами анализов и полученными ранее назначениями врача.


На платформе «Здоровья» функционируют также такие порталы, как «Паллиативная помощь», «Стань мамой в Подмосковье», «Детство» и «Онкопортал», где аккумулируются вся полезная и актуальная информация для пациентов и врачей.

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В Долгопрудном врачи по кусочкам собрали руку мужчине, упавшему с крыши
13 марта 2024, 13:34

Фото: istockphoto / Gumpanat

Долгопрудненские врачи провели операцию мужчине, после падения на вытянутые руки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с жалобами на сильную боль и отечность рук, после падения с высоты трех метров. Во время осмотра у пациента были выявлены многооскольчатые переломы обеих костей предплечий со смещением.

«Мы выполнили первичную хирургическую обработку раны, провели вакцинацию от столбняка, сопоставили отломки костей и зафиксировали их гипсовыми лангетами. Сразу выполнить соединение костных отломков конечностей — не представлялось возможным из-за выраженного отёка, тяжести травмы и открытого перелома левого предплечья. Через день пациенту были наложены аппараты Илизарова на оба предплечья и выполнен остеосинтез перелома правой лучевой кости специальной пластиной. При этом у пациента появилась возможность выполнять минимально необходимый объём движений, чтобы самому себя обслуживать», — поделился завотделения травматологии и ортопедии Долгопрудненской больницы Пётр Лапынин.

Стоит отметить, что мужчину ждет еще одна операция по выполнению остеосинтеза левой лучевой кости и дальнейшая реабилитация.

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В Мытищах врачи спасли мужчину, который попал под электричку
13 марта 2024, 10:58

Мытищинские врачи спасли 38-летнего мужчину, попавшего под электричку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Скорая доставила в больницу мужчину, которого сбила электричка на путях. Пациент слушал музыку, когда переходил дорогу через рельсы и не услышал приближающийся поезд. Мужчину привезли с черепно-мозговой травмой, множественными переломами бедра, голени и таза, а также обильной кровопотерей

«Пациенту были проведены реанимационные мероприятия. В связи с массивной кровопотерей мы провели переливание крови. Общая кровопотеря составила один литр. Мы вывели пострадавшего из состояния шока и нормализовали артериальное давление. Мужчина пришел в себя на вторые сутки.<…> Мы поэтапно провели пациенту четыре операции - остеосинтез бедер, голени и таза», — поделился заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Андрей Логвин.

Стоит отметить, что в настоящий момент мужчина находится на реабилитации в больнице под наблюдением специалистов.

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«Немой убийца»: Доктор Мясников рассказал о тревожных симптомах онкологии
Мясников напомнил, что изменения цвета в стуле могут быть признаком онкологии
13 марта 2024, 10:17

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал об опасных симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологии.
Мясников отметил, что нужно обратить внимание на изменения стула, а также появления крови в нем. В случае обнаружения изменений в кале, стоит обратиться за консультацией к специалисту. При этом врач напомнил, что кал может менять окраску из-за употребления некоторых продуктов или препаратов. К примеру, изменения цвета стула из-за употребления свеклы или активированного угля не является патологией и не требуют помощи медиков.

Помимо этого, об онкологии может свидетельствовать появление кисты.

«Вот киста в яичнике — почему это важно? Потому что если до менопаузы могут быть варианты, то если она возникла после менопаузы, это, скорее всего, рак», — сказал специалист. По словам медика, такую кисту необходимо удалять. «Потому что рак — немой убийца», — предупредил Мясников.
Ранее онколог Руслан Басанов перечислил вызывающие рак привычки, о которых вы могли не догадываться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#онкология
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Эксперты объяснили источник мужских страхов перед близостью с женщиной
Специалисты раскрыли источник мужских страхов перед близостью с женщиной
13 марта 2024, 06:00

Фото: iStockTimm Creative

Многие мужчины боятся женщин, так как опасаются полного доминирования женской половины и своего неадекватного поведения по отношению к ним, заявил психотерапевт Аврум Вайс в статье для Psychology Today.
По мнению Вайса, страх перед женщинами и сексуальной близостью вызван низкой самооценкой, депрессией и тревогой у мужчин. Психотерапевты считают, что корни проблем с психическим здоровьем лежат в детстве. Во многих семьях детей воспитывает мать-одиночка. В таких случаях ребенок психически и физически зависит от матери. Если мать не проявляет интереса к жизни ребенка, не принимает в ней участия или просто не реагирует, ребенок чувствует себя несчастным и одиноким.

«Зачастую дети сталкиваются с опытом подчинения своих желаний интересам матери, чтобы заслужить ее любовь, – отметил психотерапевт.

Вайс подчеркнул, что эти мужчины по разным причинам всегда чувствовали, что женщина недовольна ими. В подтверждение своих слов он привел данные исследований, согласно которым в большинстве семейных пар счастье женщины является главным фактором, определяющим удовлетворенность мужчины жизнью.

«Восемь из десяти главных мужских тревог связаны с тем, что они думают, будто недостаточно хороши для своих партнерш или семей. Один мужчина рассказывал мне, что мог определить настроение жены, даже не видя ее, как только открывал входную дверь дома», – прокомментировал психотерапевт.

Эксперт также подтвердил, что избавиться от страха перед близостью может помочь терапия для пар.

Ранее психотерапевт Ирина Краскина предложила способы расслабиться и снять стресс после сложной недели. Она посоветовала заранее планировать досуг и продумывать его так, чтобы он приносил ощутимые результаты.

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#отношения
#женщины
#психотерапевт
#психология
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Назван лучший способ исправить прикус
Врач Сумцова назвала брекеты лучшим способом исправления прикуса
12 марта 2024, 23:48

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Стоматолог Татьяна Сумцова заявила, что брекеты являются одним из лучших способов исправить прикус, не требующий хирургического вмешательства.
Она напомнила, что исправить прикус можно хирургическим путём, а также без оперативного вмешательства.

«Хирургический подразумевает надрез костной ткани и перемещение зубов на нужный участок. Без операции, при отсутствии серьёзных патологий: элайнеры (съёмные прозрачные капы), трейнеры (силиконовые капы), пластинки, брекеты — один из лучших способов исправить неправильный прикус», — поделилась в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выражала сомнения в эффективности вакцины от кариеса.

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#врач
#стоматолог
#операции
#здоровье
#зубы
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Не только возраст: Уролог назвал основные причины импотенции
Уролог Гончиков назвал психологические проблемы частой причиной импотенции
12 марта 2024, 21:23

Фото: istock / peakSTOCK

Импотенция — это состояние, при котором мужчина не может достичь или поддержать эрекцию, необходимую для удовлетворительного полового акта. Об основных причинах развития эректильной дисфункции рассказал уролог-андролог Батор Гончиков в беседе с «Газета.ру».
Эксперт заявил, что с такой проблемой многие мужчины сталкиваются в силу возраста из-за естественного снижения уровня тестостерона.

«Высокое артериальное давление, атеросклероз (отложение холестерина на стенках артерий) и другие сердечно-сосудистые заболевания могут приводить к повреждению артерий и сужению кровеносных сосудов половых органов, что затрудняет достижение эрекции», — добавил врач.
Также спровоцировать импотенцию могут психологические проблемы, в том числе стресс, депрессия и тревожность, отметил Гончиков.

Уролог призвал при обнаружении проблем с эрекцией обратиться за консультацией к урологу или сексологу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения.

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#эксперт
#врач
#мужчины
#мужчина
#заболевания
#стресс
#депрессия
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Россиянам назвали норму икры в день
Врач Габдулхакова: Можно позволить себе 100-150 г икры в день
12 марта 2024, 19:35

Фото: istockphoto.com/NataliPopova

Врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила о том, что для здорового человека нормой икры в день будет 100-150 г.
«Икра — высоко-жировой продукт, такое количество жиров плохо усваивают пожилые люди и дети. У детей ещё не развита ферментная система ЖКТ, поэтому им лучше давать икру порционно — 2-3 чайные ложки. Если речь о пожилом человеке, у которого есть панкреатит, холецистит или дискомфорт от жирной пищи, то количество икры должно быть около 50 г в день», — добавила в беседе с Газета.ру Габдулхакова.

Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина заявила, что блины нельзя назвать полезным блюдом, но если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.

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#диетолог
#икра
#блины
#пожилые люди
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Врач Саадулаева заявила о способности изоляции провоцировать развитие деменции
12 марта 2024, 18:52

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Врач-психотерапевт Хадижат Саадулаева заявила, что социальная изоляция, а также недостаток умственной активности могут способствовать развитию деменции, в частности, у пожилых людей.
«Врачи считают, что каждый человек может влиять на свое здоровье и профилактику деменции, следуя рекомендациям по здоровому образу жизни. Помните, что забота о своем мозге — это забота о своем будущем», — отметила в беседе с Газета.ру Саадулаева.

Кроме этого, заболеванию могут способствовать недостаточный уровень физических нагрузок, вредные привычки, отсутствие прогулок на свежем воздухе, неправильное питание.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», что употребление рыбы и водорослей снижает риск развития деменции из-за высокого содержания в них кислот омега-3.

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#врачи
#здоровье
#питание
#заболевания
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Химик Юрова заявила о пользе пакетированных соков
12 марта 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/AKlion - Andrey Kryukov

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова заявила, что пакетированный сок может быть в некоторых случаях полезнее натурального.
Она объяснила, что такой продукт проходит много ступеней производства и контроля качества, начиная с сырья и заканчивая упаковкой, и может храниться в закрытой упаковке довольно долго. По словам эксперта, чаще всего в напиток не добавляют дополнительные подсластители.

«Пакетированный сок, с одной стороны, несколько проигрывает свежевыжатому соку в полезности, а с другой стороны, в некоторых случаях даже полезнее. Никакую дополнительную «злую химию» производитель обычно не добавляет, так как это может подорвать авторитет производителя в глазах покупателя, а также привести к удорожанию продукта», — добавила в беседе с «Известиями» эксперт.

Ранее технолог, руководитель компании Светлана Баласанян развеяла миф о том, что генномодифицированные продукты (ГМО) способны вызвать различные болезни, в том числе онкологию и аллергические реакции.

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