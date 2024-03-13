В Подмосковье более 1,5 млн раз воспользовались порталом «Здоровье» для записи к врачу

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Более полутора миллионов раз записались к врачу жители Московской области через региональный портал «Здоровье» с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала года с помощью портала пациенты оформили более 1,5 млн записей к врачу», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.В министерстве также напомнили, что при помощи портала можно заказать девять видов медицинских справок, вызвать врача на дом, записаться на телемедицинскую консультацию, а также ознакомиться с результатами анализов и полученными ранее назначениями врача.
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