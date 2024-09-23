В Приморье арестовали экс-зампреда правительства региона

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Суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Приморского края Елену Пархоменко, сообщил в беседе с агентство РИА Новости пресс-секретарь краевого суда.
«Фрунзенским районным судом Владивостока Пархоменко Е.А. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 21 октября 2024 года. Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», – рассказала она.
Пресс-секретарь также отметила, что мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в рамках уголовного дела. Пархоменко обвиняется по пунктам «в» и «д» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («Превышение должностных полномочий») РФ.
Ранее по подозрению в получении взятки был арестован глава Безенчукского района Самарской области. Арестованному чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы по статье 290, часть 5, пункты «б» и «в» Уголовного кодекса («Получение взятки путем вымогательства, через посредника, в крупном размере») Российской Федерации.
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