Экс-жене главреда «Новой газеты — Европа»* Мартыновой заменили срок на условный

Фото: iStock/Michał Chodyra
Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил экс-жене главреда «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова** Антонине Мартыновой реальный срок в 9 лет колонии на условный. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.
«Суд изменил приговор Мартыновой, снизив срок до восьми лет условно с испытательным сроком на четыре года», — говорится в сообщении.Женщину освободили из-под стражи в зале суда.
Напомним, в апреле 2024 года возобновили рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летней Антонины Мартыновой, которая с июля 2008 года находилась в федеральном розыске после вердикта присяжных, которые признали ее виновной в покушении на убийство двухлетней дочери. В конце марта этого года Мартынову поймали в Ставропольском крае, где она скрывалась с этой самой дочерью, которой сейчас уже 19 лет. В результате суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима.
Отмечалось, что следствие опиралось на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что в феврале 2007 года видел как Мартынова сбросила ребёнка с лестничного пролёта. Девочка выжила, но получила травму головы и перелом челюсти. Сама Мартынова вину не признаёт и утверждает, что это был несчастный случай. Самого свидетеля повторно опросить невозможно, поскольку он скончался.
Читайте также:
Суд вынес приговор Антонине Мартыновой за покушение на убийство дочери
Взятка в 10 млн и ненадлежащее обслуживание военной техники: арест генерала Путилова, подробности
В компании Wildberries прокомментировали арест Владислава Бакальчука
*Признана нежелательной организацией в России.
**Лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.
Данил Пономарев