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Экс-жене главреда «Новой газеты — Европа»* Мартыновой заменили срок на условный

19 сентября 2024, 19:48
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил экс-жене главреда «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова** Антонине Мартыновой реальный срок в 9 лет колонии на условный. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.
«Суд изменил приговор Мартыновой, снизив срок до восьми лет условно с испытательным сроком на четыре года», — говорится в сообщении.
Женщину освободили из-под стражи в зале суда.



Напомним, в апреле 2024 года возобновили рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летней Антонины Мартыновой, которая с июля 2008 года находилась в федеральном розыске после вердикта присяжных, которые признали ее виновной в покушении на убийство двухлетней дочери. В конце марта этого года Мартынову поймали в Ставропольском крае, где она скрывалась с этой самой дочерью, которой сейчас уже 19 лет. В результате суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима.

Отмечалось, что следствие опиралось на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что в феврале 2007 года видел как Мартынова сбросила ребёнка с лестничного пролёта. Девочка выжила, но получила травму головы и перелом челюсти. Сама Мартынова вину не признаёт и утверждает, что это был несчастный случай. Самого свидетеля повторно опросить невозможно, поскольку он скончался.

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*Признана нежелательной организацией в России.
**Лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.
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#покушение
Под Новосибирском судят мужчину, ограбившего ювелирный магазин с помощью удочки
19 сентября 2024, 18:40

Фото: istockphoto/PTG PRO

В Новосибирской области начался судебный процесс над мужчиной, ограбившим ювелирный магазин весьма необычным способом. Он и его сообщник совершили преступление, использовав одеяло и удочку.
Преступление было совершено ещё в 2016 году, но попался грабитель только сейчас, сообщает «КП Новосибирск». Сам способ осуществления этого почти идеального ограбления достоин того, чтобы быть экранизированным в криминальной драме.

Для того, чтобы проникнуть внутрь магазина, преступники прорезали дыру в стене торгового центра. Затем они просунули внутрь удилище от удочки с прикреплёнными к нему сшитыми между собой одеялами. С помощью этой импровизированной ширмы они отгородили проход от датчиков движения и камер видеонаблюдения. После этого, используя уже стандартные методы «медвежатников», подельники перекусили дужки навесного замка и похитили сейф с ювелирными изделиями на семь миллионов рублей.

Ушли с места преступления, почти не оставив следов. Но только почти — к раскрытию преступления привела маленькая ниточка. В буквальном смысле, нитка от того самого одеяла. Эксперты нашли на ней молекулы пота и определили ДНК. Генетический портрет преступника проверили, и оказалось, что он уже был в базе МВД — попадался раньше. Мужчину объявили в федеральный розыск, а в этом году задержали. Следующее заседание по делу изобретательного ювелирного вора состоится 1 октября.

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Взятка в 10 млн и ненадлежащее обслуживание военной техники: арест генерала Путилова, подробности
19 сентября 2024, 18:22

Фото: iStock/Ivan P

В Минобороны РФ продолжается борьба с коррупционными схемами среди высокопоставленных лиц. Накануне был задержан начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов.
За что генерал-майор Путилов, отвечавший за спецтехнику, оказался в наручниках, расскажет «Радио 1».

Очередная взятка в Минобороны РФ


Следствие установило, что в 2023 году в рамках гособоронзаказа Минобороны РФ заключило контракт по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Сумма контракта составила 140 миллионов рублей. Однако предприниматель хотел ослабить контроль за выполнением ГОЗ, а также получить другие привилегии и новые контракты. Тогда он не придумал ничего лучше, как дать генерал-майору Путилову взятку в размере 10 млн рублей, от которой тот не отказался.

Уголовное дело


Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Путилова задержали 18 сентября. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В правоохранительных органах уточнили, что Путилов был задержан не в Москве, а по месту службы.

В рамках уголовного дела будет привлечен и взяткодатель.

Обыски по местам жительства и службы Путилова


В день задержания Путилова силовики провели обыски по местам жительства и службы генерала. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По делу генерал-майора Путилова проведены обыски, в том числе по месту службы, а также проживания», - говорится в сообщении.

При обыске силовикам удалось обнаружить документы и электронные носители информации, которые имеют прямое отношение к уголовному делу.

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В компании Wildberries прокомментировали арест Владислава Бакальчука
19 сентября 2024, 17:55

Фото: istockphoto/Elena Gurova

Компания Wildberries продолжает следить за ситуацией с арестом Владислава Бакальчука после инцидента со стрельбой возле офиса фирмы. Сотрудники маркетплейса и его руководство также готовы оказывать всяческое содействие следствию.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой объединённой компании Wildberries и Russ — «РВБ». Действия же адвокатов Бакальчука характеризуются как «верх цинизма» из-за того, что они пытаются выставить нападавших жертвами.

В компании напомнили, что в медицинских учреждениях столицы продолжают находиться сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов, получившие ранения во время вооружённого нападения. Руководство маркетплейса подчеркнуло, что они продолжают внимательно следить за их состоянием и надеются, что они скоро поправятся. В Wildberries также заверили, что окажут им необходимую поддержку.

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Неизвестный ворвался в Лефортовский суд на заседание по иску Мизулиной к Дудю*
19 сентября 2024, 17:07

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Неизвестный ворвался на заседание Лефортовского суда Москвы в камуфляже и перчатках, когда рассматривался иск общественника Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву, пишет SHOT.
Нежданный посетитель заявил, что он якобы является прокурором, а потом стал читать подробности своего сна и потребовал приобщить его к делу.

Неизвестный пояснил, что во сне Лебедев, а также адвокат Калой Ахильгов, Дудь и Мизулина собрались на лесной поляне и участвовали в «лукавстве» по инициативе Лебедева.

Лебедев заявил, что ему и его супруге надо поменять фамилию, и что обстановка в стране неспокойная. Затем упомянуть новую фамилию в беседе с Дудем, покритиковав Лигу Безопасного интернета. Мизулина во сне выступила за эту идею и сказала, что она и Лига обратятся в суд и потребуют с Лебедева десять миллионов долларов, которые передадут на спецоперацию, заключил «прокурор».

Завершив повествование, неизвестный выбежал из суда.

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#москва
#суд
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«Разборки» в WB, повлекшие смерть: Юрист раскрыл, что грозит Бакальчуку после задержания
Юрист Кваша: доказать причастность Бакальчука к убийству будет сложно
19 сентября 2024, 15:56

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

В среду возле головного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, инициированная вооруженными людьми, которые сопровождали Владислава Бакальчука. Правоохранительные органы задержали его на 48 часов, бизнесмену было предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям.
В результате стрельбы пострадали 7 человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных повреждений 2 человека скончались.
Фото: РИА Новости/Антон Вылекжанин

В беседе с «Радио 1» Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнёры» Дмитрий Кваша рассказал о возможных последствиях для Владислава Бакальчука.

«Убийство и то, что именно он его совершил, еще нужно доказать. Я сильно сомневаюсь, что человек, как Бакальчук, мог использовать огнестрельное оружие. К сожалению, два охранника погибли — один на месте, а другой в больнице. Я не верю, что Бакальчук входил с оружием и применял его» — отмечает юрист.
По словам специалиста, Бакальчуку могут предъявить обвинение в организации произошедшего. Кваша отметил, что второй человек скончался в больнице, что требует отдельного рассмотрения, поскольку это тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.
«На данном этапе вменяться ему могут различные статьи. Вопрос в том, что сможет доказать следствие. Ему могут вменить и преступное сообщество и преступление, совершенное группой лиц. Необходимо дать квалификацию всем действиям. Сейчас не понятно по какому именно направлению будет развиваться следствие», — добавил он.
На вопрос о причинах задержания Владислава Бакальчука на 48 часов, юрист пояснил, что это сделано для того, чтобы определить меру пресечения для него.
«Это будет либо содержание под стражей, либо домашний арест, но человеку, которого задерживают на 48 часов, определяют меру пресечения с ограничением свободы. За эти 48 часов определятся с тем, что с ним будет происходить в дальнейшем», — пояснил Кваша.

«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков
«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков

Учитывая серьезность предъявленных ему обвинений, вероятнее всего, его оставят под стражей, заключил он.

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В Подмосковье накрыли крупную нарколабораторию, финансируемую с Украины
19 сентября 2024, 14:33

Фото: ФТС РФ

В подмосковной деревне Алферово Чеховского района ликвидировали лабораторию по производству наркотических веществ, спонсируемую с Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
«В подпольной лаборатории Московской области изъято 103 килограмма прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика», — говорится в сообщении.

Уточняется, что изъятого сырья могло хватить для производства более 80 килограммов метадона на сумму более 400 миллионов.

Силовики отследили фуру, которая везла запрещенные вещества из Казахстана в московский логистический центр. При этом получателем груза стал 34-летний мужчина, который ждал его в арендованном доме в деревне Алферово. Там его и задержали. В доме также нашли порошкообразные вещества, емкости с жидкостями, стеклянные колбы, пробирки, трубки.

Оказалось, что деньги преступник получал с Украины. На них он заказывал сырье через интернет и сам изготавливал метадон, который потом распространял через закладки в парках московского региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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#лаборатории
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Вышедший из берегов Дунай затапливает набережные и улицы в центре Будапешта
19 сентября 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Marc Bruxelle

Вышедший из берегов Дунай начал затапливать набережные, улицы и площади в центре венгерской столицы. Нижние набережные со стороны Пешта закрыты для транспорта ещё с начала недели.
Однако сейчас вода в реке поднялась выше их уровня примерно на метр, сообщает РИА Новости. Перед зданием парламента Венгрии вода уже полностью скрыла скамейки для туристов. Фонарные столбы и светофоры видно только наполовину. Проход к пристани прогулочных катеров полностью отрезан половодьем.

Знаменитый мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная», который уже подтапливало во время разливов реки в декабре и июне, сейчас полностью скрыт под водой. Бульвар с деревьями на набережной стал островом.

Уровень воды в некоторых реках, в том числе в Дунае, поднялся из-за большого количества осадков, выпавших в Альпах. Сообщается также о затоплении некоторых центральных набережных и улиц в Братиславе. Муниципальные службы в столице Словакии устанавливают дополнительные защитные сооружения в прилегающих к реке частях города.

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#словакия
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«На полшестого будет!»: Кашпировский напал на журналистов SHOT
Кашпировский напал на журналистов SHOT после вопроса о хейте в его сторону
19 сентября 2024, 14:18

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Нападение на журналистов Telegram-канала SHOT после вопроса о хейте совершил маг Анатолий Кашпировский. Уточняется, что он находился в компании супруги Гулизар Чалбашовой, а также помощников. У одного из корреспондентов женщина чуть не выбила телефон, указали авторы SHOT.
А дальше съемочная группа выслушала нелестные отзывы, включая ненормативные.

«У тебя сейчас на полшестого будет!»; «Ты по голове хочешь получить или как?»; «Вот эта тварь снимает! Как Вас зовут, тварь?» — донеслось до журналистов.
По уточнению супруги одного из корреспондентов, «проклятия команды (Кашпировского) об импотенции не работают».

Ранее сообщалось, что сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве.

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#нападение
#новости
#скандал
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УФСБ проводит проверку в отношении экс-заместителя губернатора Петроченко
19 сентября 2024, 14:06

Фото: iStock/irene_rebrova

УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко по инициативе главы региона Александра Богомаза.
«Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что жители Брянской области доверяют властям. При этом в регионе ведется активная борьба со всеми проявлениями коррупции на любых уровнях. При этом причины проверки глава региона не озвучил.

Богомаз подчеркнул, что никому не позволит нарушать закон, несмотря на его статус и должность, особенно тогда, когда вся страна пытается приблизить победу в СВО.

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