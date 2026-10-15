Ветеринар объяснила, как защитить собаку от догхантеров
Уберечь собаку от приманок догхантеров помогут прогулки на поводке и наморднике, а также знание некоторых команд. Об этом заявила заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина в беседе с Москвой 24.
По ее словам, которые приводит телеканал Москва 24, важно внимательно следить за животным на улице и не отпускать его с поводка. В идеале собака должна пройти дрессировку: знать запрещающие команды и не подбирать ничего с земли. Однако учить этому нужно со щенячьего возраста, так как избавиться от уже имеющихся привычек у взрослого питомца довольно сложно. Если он все равно склонен есть оставленную кем-то пищу на улице, гулять с ним стоит только в наморднике.
Если собака что-то проглотила во время прогулки, нужно сразу ехать к ветеринару. Яды бывают разными, и некоторые действуют быстро, поэтому терять время нельзя. При невозможности быстро попасть в клинику можно дать кишечный адсорбент. При рвоте, диарее и особенно судорогах необходимо немедленно обратиться к специалисту.
Вызывать рвоту у питомца допустимо только при наличии опыта. Если неаккуратно залить в пасть собаки подсоленную воду, она может попасть в дыхательные пути, что тоже опасно для жизни, предупредила Алешина.
Читайте также: