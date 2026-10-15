Ветеринар объяснила, как защитить собаку от догхантеров

15 октября 2026, 14:50

Ветеринар Алешина: поводок и намордник спасут собаку от приманок догхантеров

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Уберечь собаку от приманок догхантеров помогут прогулки на поводке и наморднике, а также знание некоторых команд. Об этом заявила заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина в беседе с Москвой 24.