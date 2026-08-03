В Бразилии во время матча застрелили 15-летнего футболиста
В бразильском городе Масейо во время товарищеского матча застрелили 15-летнего футболиста молодёжной команды клуба «Сентро Спортиво Алагоано». Об этом сообщает Globo Esporte.
Согласно материалу, подросток получил огнестрельное ранение в ходе нападения на стадион. Юношу экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. До перехода в CSA погибший выступал за молодёжку «Сан-Паулу». Оба клуба подтвердили смерть игрока и выразили соболезнования в связи с трагедией.
Отмечается, что в результате стрельбы пострадали и другие люди. Полиция считает основной версией причастность к преступлению группировок, связанных с наркоторговлей. При этом, по предварительным данным, футболист мог стать жертвой ошибки — у виновников случившегося не было цели убить молодого спортсмена.
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