Пенсионерка с Камчатки лишилась почти двух миллионов рублей из-за мошенников
Пенсионерка с Камчатки поверила мошенникам и потеряла 1,8 миллиона рублей
На Камчатке 80-летняя жительница Вилючинска лишилась 1,8 миллиона рублей, передав деньги курьеру по указанию мошенников. Об этом сообщает УМВД России по Камчатскому краю.
Аферисты стали названивать пенсионерке в июле с номеров, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Представляясь правоохранителями, они убеждали женщину, что неизвестные пытаются оформить кредит на её имя и похитить сбережения. Чтобы «спасти» деньги, злоумышленники потребовали перевести их на «безопасные счета» или отдать курьеру.
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В итоге пенсионерка передала незнакомому мужчине у здания школы в Елизове наличные в сумме 1 800 000 рублей. После этого связь с «силовиками» оборвалась. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания причастных.
Ранее «Радио 1» передавало, что в городе Большой Камень Приморского края полуторагодовалая девочка чудом выжила после падения с третьего этажа. Ребёнок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса, и вместе с ней рухнул вниз.