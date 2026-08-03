Пенсионерка с Камчатки лишилась почти двух миллионов рублей из-за мошенников

03 августа 2026, 03:55

Пенсионерка с Камчатки поверила мошенникам и потеряла 1,8 миллиона рублей

Фото: iStock/grinvalds

На Камчатке 80-летняя жительница Вилючинска лишилась 1,8 миллиона рублей, передав деньги курьеру по указанию мошенников. Об этом сообщает УМВД России по Камчатскому краю.





Аферисты стали названивать пенсионерке в июле с номеров, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Представляясь правоохранителями, они убеждали женщину, что неизвестные пытаются оформить кредит на её имя и похитить сбережения. Чтобы «спасти» деньги, злоумышленники потребовали перевести их на «безопасные счета» или отдать курьеру.



