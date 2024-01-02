В Приморье отменили угрозу цунами

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Отменена угроза цунами на побережье Приморского края, где максимальная высота волны составила 63 сантиметра, сообщает правительство региона через свой Telegram-канал.
Ранее в понедельник вечером власти городских округов выдавали предупреждение о возможном цунами во Владивостоке и Находке. Однако по данным Примгидромета, максимальная высота волн в Приморье составила 30 сантиметров, а во Владивостоке и Находке они колебались от 10 до 20 сантиметров.
Предварительно сообщалось, что волны, вызванные землетрясением в Японии, не привели к разрушениям на побережье Приморского края.
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«Угроза цунами снята на территории Приморья. Данные датчиков уровня моря показали, что самые высокие волны были зафиксированы в поселке Преображение — 63 сантиметра», — отмечает правительство региона.
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Артем Кузьмин