Число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до шести

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Согласно данным медиков, число погибших в результате серии мощных землетрясений в префектуре Исикава увеличилось до шести человек.
Два новых случая смерти были подтверждены в городе Нанао и поселке Сика.
Канал NHK сообщил о 36 госпитализированных в Нанао. В Анамидзу также было обнаружено одно тело без признаков жизни. В Вадзиме, где было разрушено около 50 домов, в настоящее время проводят поисковые работы. Вследствие землетрясения возник пожар возле популярной среди туристов торговой улицы. Согласно последним данным, более ста строений либо полностью, либо частично оказались повреждены огнем.
В префектуре Тояма пострадали не менее 18 человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. В Ниигата количество пострадавших достигло 20 человек, в Фукуи — шестеро, а в Гифу пострадал один человек.
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Канал NHK сообщил о 36 госпитализированных в Нанао. В Анамидзу также было обнаружено одно тело без признаков жизни. В Вадзиме, где было разрушено около 50 домов, в настоящее время проводят поисковые работы. Вследствие землетрясения возник пожар возле популярной среди туристов торговой улицы. Согласно последним данным, более ста строений либо полностью, либо частично оказались повреждены огнем.
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Артем Кузьмин