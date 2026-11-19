19 ноября 2026, 02:43

Врачи во Владивостоке пытаются спасти зрение школьницы после выстрела в глаз

Фото: iStock/Natali_Mis

Во Владивостоке подростки выстрелили школьнице в глаз. Врачи делают всё возможное, чтобы сохранить ей зрение. Об этом ​в ночь на 19 ноября сообщает канал «Минздрав Приморья» на платформе MAX.