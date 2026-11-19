В Приморье подростки выстрелили школьнице в глаз, ей пытаются спасти зрение
Во Владивостоке подростки выстрелили школьнице в глаз. Врачи делают всё возможное, чтобы сохранить ей зрение. Об этом в ночь на 19 ноября сообщает канал «Минздрав Приморья» на платформе MAX.
Инцидент произошёл в конце октября. Компания несовершеннолетних играла с пневматическим оружием, и один из них случайно нажал на курок. Металлическая пуля попала в орбиту правого глаза и чудом не пробила глазное яблоко — лишь задела его по касательной.
Пострадавшую доставили в больницу с кровоизлиянием, сильным отёком век и гематомой. Врачи оперативно извлекли инородный предмет и госпитализировали девочку в детское глазное отделение. У неё диагностировали разрыв внутриглазных сосудов — такие травмы грозят отслойкой сетчатки вплоть до полной потери зрения.
Пациентке потребовалось длительное лечение в стационаре. Сейчас она находится дома под амбулаторным наблюдением, а затем вернётся в больницу, где врачи вновь оценят состояние глаза.
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