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У ростовчанки после сделанного аборта всё равно родился ребёнок

03 сентября 2024, 13:23
Фото: istockphoto/Zulkarnieiev Zulkarnieiev

Фото: istockphoto/Zulkarnieiev Zulkarnieiev

Беременной жительнице Ростова-на-Дону сообщили, что её ребёнок во чреве умер, и сделали аборт. Но малыш, видимо, был несогласен и всё равно родился.
Валентина развелась с мужем ещё в 2020 году, но они продолжали время от времени встречаться, сообщает телеграм-канал Mash Don. После одной из таких встреч женщина узнала, что беременна. После процедуры УЗИ в клинике «МедЮгТранс», ей сообщили, что плод замер, сердцебиение у ребёнка отсутствует. В женской консультации поликлиники № 1 Валентину направили на вакуумный аборт, эмбрион удалили.

Через некоторое время женщине стало плохо, она вновь пошла в женскую консультацию. Врач поставила диагноз «воспаление матки», прописала колоть антибиотики. Как выяснилось, зря. Через месяц, когда менструация так и не возобновилась, ростовчанка сделала новое УЗИ, которое показало наличие плода со сроком 14-15 недель.



Уже на суде представители «МедЮгТранса» заявили, что надо было с самого начала не доверять только УЗИ, а идти к акушеру-гинекологу. Медицинская экспертиза показала, что решительно все врачи плохо обследовали пациентку, а затем ей был проведён некачественный аборт. Все три медучреждения должны выплатить около 250 тысяч рублей. Валентина считает, что сумма должна быть намного больше и намерена обжаловать это решение.

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#аборт
Школьный автобус в КНР насмерть задавил 11 человек
CCTV: автобус насмерть задавил 11 человек рядом со школой в КНР
03 сентября 2024, 14:20

Фото: istockphoto/josephmok

Больше десяти человек погибли в результате наезда автобуса на школьников и родителей в Китае, передает Центральное телевидение КНР (CCTV). Отмечено, что трагедия произошла ранним утром около семи часов во вторник, 3 сентября.
Автобус потерял управление, вылетев на обочину, где были пешеходы. Среди погибших пятеро детей и шестеро взрослых. Водитель автобуса задержан, сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Ранее была информация, что на юго-востоке Турции в результате крупной аварии с участием автобуса пострадали 30 человек. Еще 11 погибли. Губернатор Мефтун Даллы говорил, что водитель мог заснуть за рулем.

Перед этим сообщалось, что работников ФСБ в Дагестане обстрелял наркодилер.

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В Грозном взяли разыскиваемого за коррупцию экс-мэра города Магас Аушева

У ростовчанки после сделанного аборта всё равно родился ребёнок

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#мир
#китай
#смерть
#дтп
#автобус
#школа
#новости
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В Грозном взяли разыскиваемого за коррупцию экс-мэра города Магас Аушева
03 сентября 2024, 13:32

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Грозном задержан бывший мэр ингушского города Магас Усман Аушев, сообщила пресс-служба МВД по Ингушетии.
«…Установили местонахождение бывшего мэра города Магаса, находящегося в федеральном розыске, и во взаимодействии с коллегами из МВД по Чеченской Республике задержали его в Грозном», — пояснили там.
Предварительно, в период с 10 января по 6 февраля прошлого года Аушев, будучи заказчиком ремонта электроснабжающих сетей, утвердил завышенные сметы, чем был нанесен ущерб на почти два миллиона рублей.

«После противоправного деяния мэр ушёл в отставку по собственному желанию и скрылся за пределами Ингушетии…» — добавили в пресс-службе.

Чиновника арестовали на период разбирательства.

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У ростовчанки после сделанного аборта всё равно родился ребёнок

Ученого из Новосибирска приговорили к 15 годам за госизмену

Два человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Иркутской области
#россия
#чечня
#грозный
#уголовное дело
#ингушетия
#мэр
#коррупция
#криминал
#новости
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Ученого из Новосибирска приговорили к 15 годам за госизмену
Мосгорсуд назначил 15 лет колонии директору ИТПМ СО РАН Александру Шиплюку
03 сентября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Наказание в виде 15 лет колонии строгого режима по статье о госизмене получил директор Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк, передает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы», — прокомментировали там.
Известно, что Шиплюк признан виновным, оштрафован на полмиллиона рублей, а после освобождения в течение полутора лет будет иметь ограничение свободы. Подробности не сообщаются, поскольку дело является секретным.

Кроме Шиплюка арестовали ученых Анатолия Маслова и Валерия Звегинцева. Институтские работники просили высшее руководство страны «защитить российскую аэродинамическую науку».

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#россия
#суд
#криминал
#уголовное дело
#госизмена
#новосибирская область
#новости
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Два человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Иркутской области
03 сентября 2024, 12:53

Фото: iStock/Zeferli

Два человека пострадали при совершении вертолетом Ми-8 жесткой посадки в Иркутской области. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, ЧП произошло 3 сентября около 08:30 утра по московскому времени. Всего на борту вертолёта находилось шесть человек. Все они медики и выполняли санитарный рейс Орлик. Экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали.

Напомним, вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь в районе границы между Иркутской областью и Бурятией. Позже стало известно, что пропавший вертолет жестко приземлился в 85 километрах от Иркутска.

Ранее сообщалось, что финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке.

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#травмы
#вертолёт
#человек
#медики
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#тела
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На Урале нашли тело пропавшей 11-летней школьницы
В Нижнем Тагиле нашли тело 11-летней школьницы, которую искали четыре дня
03 сентября 2024, 12:40

Фото: istockphoto/blinow61

Школьницу в возрасте 11 лет нашли мертвой в Нижнем Тагиле. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей поискового отряда, девочка пропала четыре дня назад после ухода на прогулку.
Подробности не сообщаются. В полиции произошедшее не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в деле по факту вымогательства денег у бойца спецоперации могут появиться новые фигуранты.

По информации журналистов, участник СВО из Приморского края получил три миллиона рублей за ранение. Мужчина выложил в сеть запись с рассказом о потере руки. Позже он стал жертвой аферистов, которым отдал примерно 250 тысяч рублей, а затем еще 150 тысяч рублей другому злоумышленнику.

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Пропавший недалеко от Иркутска вертолёт жестко приземлился

Связь с вертолётом Ми-8 пропала на границе Иркутской области и Бурятии

В Ступине столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавший
#россия
#дети
#смерть
#полиция
#новости
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Пропавший недалеко от Иркутска вертолёт жестко приземлился
Глава Бурятии Цыденов: Пропавший недалеко от Иркутска вертолёт жестко сел
03 сентября 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Mikhail Kniazev

В 85 километрах от Иркутска жестко приземлился пропавший вертолет, написал в Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Вертолёт, совершавший санитарный рейс нашей авиакомпании «Баргузин», совершил жёсткую посадку... Экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — говорится в сообщении.
Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Ранее сообщалось, что на границе Бурятии с Иркутской областью пропала связь с экипажем вертолета Ми-8.

До этого стало известно, что в Ступино произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля, госпитализирован водитель легковушки. По предварительным данным, у него может быть черепно-мозговая травма.

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#мир
#бурятия
#иркутская область
#вертолёты
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В деле о вымогательстве денег у бойца СВО могут появиться новые фигуранты
03 сентября 2024, 11:31

Фото: istock / Akintevs

Новые лица могут появиться в уголовном деле о вымогательстве денег у бойца спецоперации в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, 21-летний ветеран специальной военной операции получил три миллиона рублей, положенные ему в связи с ранением. Молодой человек выложил в интернет видеоролик, в котором он рассказал, что во время СВО лишился руки. После чего стал жертвой вымогателей, которым он отдал около 250 тысяч рублей

После этого злоумышленники потребовали от него 250 тысяч рублей, затем некий Рауф Хубалиев пообещал вернуть потерянные деньги, забрал еще 150 тысяч рублей и скрылся.

Каким образом у ветерана спецоперация вымогали денежные средства, не уточняется.

Как заявил военнослужащий, после этого обращался в полицию. Там местный правоохранитель, по его словам, порвал заявление и признался, что ничем не может помочь.

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Связь с вертолётом Ми-8 пропала на границе Иркутской области и Бурятии
03 сентября 2024, 11:05

Фото: istockphoto/camptoloma

Вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь в районе границы между Иркутской областью и Бурятией. Следственный комитет России в настоящее время выясняет все обстоятельства случившегося.
Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства. Предварительно, на борту вертолёта находятся шесть человек — два члена экипажа и четыре пассажира. Он направлялся из Иркутска в село Орлик, расположенное в Бурятии.

Согласно последним данным, вертолёт совершил вынужденную жёсткую посадку в районе посёлка Раздолье. После приземления экипаж вышел на связь и передал координаты места посадки. Туда уже направляются медики и спасатели. Сообщается, что все, кто находился на борту Ми-8, живы.

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В Ступине столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавший
03 сентября 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошло на автотрассе А-108 на территории городского округа Ступино, водителя легковушки зажало в салоне, его освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Столкновение произошло на 308-м километре трассы, оно было попутным. В результате аварии водитель легкового автомобиля оказался зажат смятыми конструкциями машины. Прибывшие на место спасатели сразу отключили аккумулятор легковушки во избежание пожара и при помощи гидравлического оборудования разблокировали мужчину. Ему оказали первую помощь и передали подъехавшей бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.
Водителя легковой машины госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. Остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась.

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#дтп
#спасатели
#мособлпожспас
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