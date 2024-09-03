У ростовчанки после сделанного аборта всё равно родился ребёнок

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Беременной жительнице Ростова-на-Дону сообщили, что её ребёнок во чреве умер, и сделали аборт. Но малыш, видимо, был несогласен и всё равно родился.
Валентина развелась с мужем ещё в 2020 году, но они продолжали время от времени встречаться, сообщает телеграм-канал Mash Don. После одной из таких встреч женщина узнала, что беременна. После процедуры УЗИ в клинике «МедЮгТранс», ей сообщили, что плод замер, сердцебиение у ребёнка отсутствует. В женской консультации поликлиники № 1 Валентину направили на вакуумный аборт, эмбрион удалили.
Через некоторое время женщине стало плохо, она вновь пошла в женскую консультацию. Врач поставила диагноз «воспаление матки», прописала колоть антибиотики. Как выяснилось, зря. Через месяц, когда менструация так и не возобновилась, ростовчанка сделала новое УЗИ, которое показало наличие плода со сроком 14-15 недель.
Уже на суде представители «МедЮгТранса» заявили, что надо было с самого начала не доверять только УЗИ, а идти к акушеру-гинекологу. Медицинская экспертиза показала, что решительно все врачи плохо обследовали пациентку, а затем ей был проведён некачественный аборт. Все три медучреждения должны выплатить около 250 тысяч рублей. Валентина считает, что сумма должна быть намного больше и намерена обжаловать это решение.
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Через некоторое время женщине стало плохо, она вновь пошла в женскую консультацию. Врач поставила диагноз «воспаление матки», прописала колоть антибиотики. Как выяснилось, зря. Через месяц, когда менструация так и не возобновилась, ростовчанка сделала новое УЗИ, которое показало наличие плода со сроком 14-15 недель.
Уже на суде представители «МедЮгТранса» заявили, что надо было с самого начала не доверять только УЗИ, а идти к акушеру-гинекологу. Медицинская экспертиза показала, что решительно все врачи плохо обследовали пациентку, а затем ей был проведён некачественный аборт. Все три медучреждения должны выплатить около 250 тысяч рублей. Валентина считает, что сумма должна быть намного больше и намерена обжаловать это решение.
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Александр Бойцов