Россиянину может грозить штраф за фейковое видео с тигром

05 января 2026, 09:17

Жителя Приморья могут оштрафовать до 100 тыс. рублей за ИИ-видео с тигром

Фото: iStock/wrangel

В Приморском крае автору видеоролика, на котором амурский тигр якобы нападает на чистящего снег мужчину, может грозить административное наказание по статье, касающейся распространения заведомо ложной информации. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии.