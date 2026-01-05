Достижения.рф

Россиянину может грозить штраф за фейковое видео с тигром

Фото: iStock/wrangel

В Приморском крае автору видеоролика, на котором амурский тигр якобы нападает на чистящего снег мужчину, может грозить административное наказание по статье, касающейся распространения заведомо ложной информации. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии.



Согласно информации ведомства, соответствующий контент включает ложную информацию, которая имеет важное общественное значение. Представители министерства обратились в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто распространил видеозапись, и предпринять необходимые меры.

Для физических лиц по указанной статье предусмотрено наказание в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Этот инцидент может стать одним из первых примеров, когда за создание ложного контента с использованием нейросетей будут привлекать к ответственности.

Екатерина Коршунова

