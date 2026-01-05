В Красноярском крае белый медведь напал на семью из трех человек
Белый медведь напал на семью из трех человек в Таймырском-Долгано Ненецком районе Красноярского края. Об этом информирует краевой главк МВД.
Во время рыбалки на членов семьи коренных малочисленных народов Севера набросился белый медведь. Он подошёл к рыболовецкой точке людей.
Чтобы отпугнуть животное, местные жители и участковый уполномоченный полиции выехали на вездеходе и снегоходах в направлении точки. Увидев приближающуюся технику, медведь скрылся.
После этого участковый и местные жители помогли пострадавшей семье добраться до посёлка для получения медицинской помощи. Сейчас обсуждается возможность транспортировки одного из пострадавших в больницу в Дудинке для дальнейшего лечения.
