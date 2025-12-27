Поднявший крышку унитаза мужчина обнаружил в нем крупную змею

27 декабря 2025, 13:56

В Малайзии мужчина поднял крышку унитаза и обнаружил в нем крупного питона

Фото: istockphoto/StockSeller_ukr

В Малайзии мужчина столкнулся с неожиданной находкой в туалете парикмахерской. В унитазе он заметил крупного питона, пишет The Star.