Поднявший крышку унитаза мужчина обнаружил в нем крупную змею

В Малайзии мужчина поднял крышку унитаза и обнаружил в нем крупного питона
В Малайзии мужчина столкнулся с неожиданной находкой в туалете парикмахерской. В унитазе он заметил крупного питона, пишет The Star.



Случай произошел в регионе Лабуан. По словам очевидца, он поднял крышку, увидел змею и позже отметил, что ему повезло: питон не проявил агрессии.

На место вызвали спасателей — они аккуратно вытащили пресмыкающееся и передали его в ведомство, отвечающее за охрану природы.

Ранее также сообщалось о случае, когда питон, находившийся на шее у владельца, внезапно напал на него прямо на улице.

