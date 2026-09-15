В Приморье спасли ещё не родившегося ребёнка с опасным нарушением сердечного ритма

15 сентября 2026, 04:06

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Врачи спасли ещё не родившегося ребёнка жительницы Владивостока. У малыша вовремя выявили редкое и опасное нарушение сердечного ритма, передает пресс-служба минздрава Приморского края.