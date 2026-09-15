В Приморье спасли ещё не родившегося ребёнка с опасным нарушением сердечного ритма
Врачи спасли ещё не родившегося ребёнка жительницы Владивостока. У малыша вовремя выявили редкое и опасное нарушение сердечного ритма, передает пресс-служба минздрава Приморского края.
Согласно материалу, когда женщина на 26-й неделе беременности пришла на плановое УЗИ, специалисты обнаружили, что сердце плода билось с частотой свыше 270 ударов в минуту. У малыша начала развиваться сердечная недостаточность — счёт шёл на минуты.
Пациентку срочно госпитализировали в краевой перинатальный центр. Медики сразу взялись за лечение: препараты, нормализующие ритм, плод получал через организм матери. Затем женщину перевезли в Москву, где сердцебиение ребёнка полностью восстановили. Слаженные действия врачей и акушеров-гинекологов помогли сохранить маленькую жизнь. До родов женщина останется под наблюдением специалистов.
Медики призвали россиянок не пропускать плановые обследования во время беременности. Только в этом случае возможно быстро заметить проблему, чтобы спасти ребёнку жизнь ещё в утробе матери.
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