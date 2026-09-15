В Швейцарии из музея Ulysse Nardin похитили несколько коллекционных часов
В швейцарском Ле-Локле неизвестные похитили коллекционные часы из частного музея компании Ulysse Nardin. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию кантона Невшатель.
Преступники проникли в здание в ночь на понедельник. Они взломали витрины и забрали находившиеся там экспонаты. Охрана приехала после срабатывания сигнализации, однако сразу обнаружить место проникновения не удалось. Кражу выявили примерно через час.
Злоумышленники успели скрыться, сейчас идёт уголовное расследование. Размер ущерба пока не определён — правоохранители уточняют количество похищенного.
В августе в Ле-Локле уже произошло похожее ограбление. Тогда несколько преступников в масках ворвались в Музей часового искусства в замке Шато-де-Мон и вынесли около десяти старинных маятниковых часов. Позже во Франции задержали и заключили под стражу пятерых человек.
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