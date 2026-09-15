В Швейцарии из музея Ulysse Nardin похитили несколько коллекционных часов

15 сентября 2026, 02:29

Фото: iStock/BalkansCat

В швейцарском Ле-Локле неизвестные похитили коллекционные часы из частного музея компании Ulysse Nardin. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию кантона Невшатель.