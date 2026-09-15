15 сентября 2026, 03:36

Telegraph: Между Англией и Шотландией разгорелась «настоящая война» из-за виски

Фото: iStock/karandaev

Между Англией и Шотландией разгорелся конфликт из-за виски. Поводом стало спорное решение британского правительства, передает газета Telegraph.