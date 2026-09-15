Между Англией и Шотландией разгорелась «настоящая война» из-за виски
Между Англией и Шотландией разгорелся конфликт из-за виски. Поводом стало спорное решение британского правительства, передает газета Telegraph.
Речь идет о присвоении английскому виски особого защищенного географического статуса. Этот напиток официально выделили в отдельную категорию и приравняли по статусу к шотландским, валлийским и ирландским сортам виски.
Шотландские производители возмущены подобным развитием событий. Дело в том, что для их односолодового виски брожение и дистилляция должны проходить на одном заводе в Шотландии, тогда как при производстве английских сортов часть этапов может выполняться за пределами основного предприятия.
Telegraph утверждает, что из-за сложившейся ситуации «началась настоящая война». Ассоциация, объединяющая 90 компаний-производителей виски из Шотландии, намерена на этой неделе выразить протест против нового решения правительства Великобритании.
Читайте также: