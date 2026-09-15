Россиянин украл букет цветов и огромного медведя для мамы и попал в колонию
Молодого человека приговорили к году лишения свободы за кражу цветов и плюшевого медведя, которые он хотел подарить матери. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области.
Согласно материалу, инцидент произошёл в начале июня в рабочем посёлке Саргатка. Ночью 26-летний местный житель пробрался в торговый павильон и вынес с витрины большого мягкого медведя, а из холодильника забрал букет альстромерий. По дороге домой цветы подсудимый потерял, однако игрушку «успешно» вручил матери. Ущерб, причиненный потерпевшему в результате преступления, составил в совокупности 6,5 тысячи рублей.
Мужчину обвинили по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Уточняется, что ранее он уже отбывал наказание за тяжкие преступления, при этом судимости на момент кражи оставались непогашенными. Во время судебного заседания парень признал вину. В итоге ему назначили год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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