Россиянин украл букет цветов и огромного медведя для мамы и попал в колонию

15 сентября 2026, 03:10

Под Омском парню дали срок за кражу цветов и плюшевого медведя ради подарка матери

Фото: iStock/giocalde

Молодого человека приговорили к году лишения свободы за кражу цветов и плюшевого медведя, которые он хотел подарить матери. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области.