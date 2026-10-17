В Улан-Удэ пять автомобилей попали в ДТП, один из них вспыхнул

17 октября 2026, 03:40

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, один из них загорелся после сильного удара. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash, публикуя кадры с места события.