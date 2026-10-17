В Улан-Удэ пять автомобилей попали в ДТП, один из них вспыхнул
В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, один из них загорелся после сильного удара. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash, публикуя кадры с места события.
Согласно материалу, авария случилась на Удинском мосту. По словам очевидцев, причиной дорожно-транспортного происшествия мог стать гололёд.
На месте работают правоохранители. В настоящий момент движение на мосту затруднено: водителям приходится объезжать искореженные машины. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Вологодской области возбудили уголовное дело после того, как ученики нескольких классов одной и той же школы обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Часть несовершеннолетних госпитализировали. Подробности читайте здесь.
Читайте также: