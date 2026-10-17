Россиянам рассказали о наиболее опасном типе рака молочной железы
Тройной негативный рак молочной железы считается наиболее агрессивной формой, при которой опухоль растёт быстро. Учёные все ещё ищут действенный способ лечения для подобных случаев. Об этом РИА Новости сообщила хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова.
По её словам, раньше специалисты опирались на классификацию, где учитывали размер опухоли, состояние лимфоузлов и наличие отдаленных метастазов. Сейчас начали дополнительно исследовать молекулярно-генетический подтип. Всего их пять, самый агрессивный — тройной негативный рак молочной железы.
Давыденкова надеется, что со временем получится найти ключ, который позволит успешно контролировать этот подтип. Она напомнила, что прежде наиболее опасной считалась форма рака с экспрессией фактора HER2/neo, и для неё уже создали лекарство, которое доказало свою эффективность.
Сейчас врачи стараются подбирать индивидуальный подход к лечению пациента. Они также рассчитывают на раннее выявление: чем раньше обнаружено заболевание, тем выше шансы на благоприятный исход.
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