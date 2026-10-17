Россиянам рассказали о наиболее опасном типе рака молочной железы

17 октября 2026, 05:01

Тройной негативный рак молочной железы считается его наиболее агрессивной формой

Фото: iStock/megaflopp

Тройной негативный рак молочной железы считается наиболее агрессивной формой, при которой опухоль растёт быстро. Учёные все ещё ищут действенный способ лечения для подобных случаев. Об этом РИА Новости сообщила хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова.