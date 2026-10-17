Президент США передумал применять часть «адских санкций» против России
Трамп отменил введение ряда мер по закону об «адских санкциях» против России
Президент США Дональд Трамп отказался от части «адских санкций» из закона имени американского сенатора Линдси Грэма*. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.
Напомним, что в сентябре Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России. Он расширил уже действующие американские ограничения, таможенные пошлины и запреты в отношении РФ. Ожидалось, что ограничения начнут вводить с 18 октября, однако Трамп воспользовался возможностью приостановить применение большинства из них.
«В соответствии со статьей 115(a) Закона Грэма* настоящим я отказываюсь от применения любых пошлин, предусмотренных статьями 112 и 113 Закона Грэма* или настоящим указом», — говорится в тексте нового указа.Это означает, что «под заморозку» попали в том числе пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США, и дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран, входящих в пятёрку крупнейших покупателей нефти и газа из РФ. Эти меры против России использоваться не будут.