Президент США передумал применять часть «адских санкций» против России

17 октября 2026, 05:04

Трамп отменил введение ряда мер по закону об «адских санкциях» против России

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп отказался от части «адских санкций» из закона имени американского сенатора Линдси Грэма*. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.





Напомним, что в сентябре Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России. Он расширил уже действующие американские ограничения, таможенные пошлины и запреты в отношении РФ. Ожидалось, что ограничения начнут вводить с 18 октября, однако Трамп воспользовался возможностью приостановить применение большинства из них.



«В соответствии со статьей 115(a) Закона Грэма* настоящим я отказываюсь от применения любых пошлин, предусмотренных статьями 112 и 113 Закона Грэма* или настоящим указом», — говорится в тексте нового указа.