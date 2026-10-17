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Президент США передумал применять часть «адских санкций» против России

Трамп отменил введение ряда мер по закону об «адских санкциях» против России
Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп отказался от части «адских санкций» из закона имени американского сенатора Линдси Грэма*. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.



Напомним, что в сентябре Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России. Он расширил уже действующие американские ограничения, таможенные пошлины и запреты в отношении РФ. Ожидалось, что ограничения начнут вводить с 18 октября, однако Трамп воспользовался возможностью приостановить применение большинства из них.

«В соответствии со статьей 115(a) Закона Грэма* настоящим я отказываюсь от применения любых пошлин, предусмотренных статьями 112 и 113 Закона Грэма* или настоящим указом», — говорится в тексте нового указа.
Это означает, что «под заморозку» попали в том числе пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США, и дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран, входящих в пятёрку крупнейших покупателей нефти и газа из РФ. Эти меры против России использоваться не будут.

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Мария Моисеева

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