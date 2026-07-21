Знаменитая актриса Орнелла Мути собирается вместе с дочерью обзавестись домом в России

21 июля 2026, 07:21

Певица Найке Ривелли: Орнелла Мути планирует купить дом в Москве или Санкт-Петербурге

Орнелла Мути (Фото: Instagram* @ornellamuti)

Итальянская певица Найке Ривелли планирует обзавестись недвижимостью в России вместе с матерью — знаменитой актрисой Орнеллой Мути. Об этом пишет РИА Новости.