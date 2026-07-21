Знаменитая актриса Орнелла Мути собирается вместе с дочерью обзавестись домом в России
Итальянская певица Найке Ривелли планирует обзавестись недвижимостью в России вместе с матерью — знаменитой актрисой Орнеллой Мути. Об этом пишет РИА Новости.
Найке объяснила, что они с матерью часто приезжают в страну по работе и для встреч с друзьями и родственниками, поэтому хотят иметь собственный дом в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы останавливаться там всей семьёй — вместе с братом и сестрой. Размещать в гостиницах большую компанию звездам немного неудобно.
Певица уточнила, что сейчас им помогают с поиском подходящего варианта друзья, в том числе российский модельер Ульяна Сергеенко, которая предлагала Орнелле Мути пожить год в её московской квартире.
Напомним, что дед и бабушка актрисы по матери родились в Санкт-Петербурге, и она дорожит своими корнями, не отступаясь от любви к РФ. Более того, Мути не раз говорила, что находит в россиянах и итальянцах определенные схожести — например, они одинаково дорожат своими культурными ценностями. Найке также гордится связью своей семьи с Россией и эмоционально высказывается, если слышит критику на этот счет.
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