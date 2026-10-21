Во Владивостоке водитель на огромной скорости врезался в столб и погиб
Во Владивостоке водитель погиб после того, как его автомобиль совершил наезд на препятствие. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья», публикуя кадры последствий инцидента.
Согласно материалу, за рулём машины Toyota Crown Majesta находился 61-летний мужчина. Он ехал со стороны проспекта 100-летия Владивостока в направлении улицы Шевченко, но не справился с управлением — автомобиль врезался в столб. Транспортное средство сильно покорежило, как минимум одно колесо отлетело в сторону.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и бригада скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти мужчину не удалось — он скончался на месте. Правоохранители установили, что его водительский стаж составлял 22 года. Полиция проводит проверку по факту ДТП, чтобы выяснить точные обстоятельства случившегося.
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