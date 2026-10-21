В Хабаровске возле жилого комплекса выбросили стаю гусей с подрезанными крыльями
В Хабаровске у озера возле жилого комплекса обнаружили стаю домашних гусей с подрезанными крыльями. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места происшествия.
Согласно материалу, неизвестные выпустили гусей в водоём около комплекса «Южный квартал», который открыли в конце августа на пересечении Рокоссовского и Малиновского. Местные жители опасаются, что птицы не смогут улететь и не переживут зиму.
Несколько дней люди пытались прикормить и поймать гусей, но эти действия не увенчались успехом. Сейчас активисты готовят спасательную операцию с лодкой. В конце недели они попробуют вывезти птиц.
Ранее «Радио 1» передавало, что на 66-м году жизни скончался радиожурналист Сергей Тутов, известный под псевдонимом Мартин Ландерс. Он был также был музыкантом и диджеем, одним из пионеров электронной музыки в СССР и России.
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