В Хабаровске возле жилого комплекса выбросили стаю гусей с подрезанными крыльями

21 октября 2026, 03:45

В Хабаровске местные жители спасают брошенных у озера гусей с подрезанными крыльями

Фото: iStock/Mariia Ostashuk

В Хабаровске у озера возле жилого комплекса обнаружили стаю домашних гусей с подрезанными крыльями. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места происшествия.