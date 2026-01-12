В Приморье врачи спасли руку девочке, которую заживало в эскалатор

12 января 2026, 15:53

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Приморье врачам удалось спасти руку четырёхлетней девочке, которая получила тяжёлые травмы после несчастного случая на эскалаторе в торговом центре. Ребёнка в итоге выписали домой, впереди у неё длительное восстановление.