В Приморье врачи спасли руку девочке, которую заживало в эскалатор
В Приморье врачам удалось спасти руку четырёхлетней девочке, которая получила тяжёлые травмы после несчастного случая на эскалаторе в торговом центре. Ребёнка в итоге выписали домой, впереди у неё длительное восстановление.
Как сообщает Осторожно Media, инцидент произошёл в конце ноября в ТЦ города Фокино. Девочка упала на ступенях эскалатора, после чего её частично затянуло под движущееся полотно механизма. Первую медицинскую помощь ребёнку оказали в Находкинской городской больнице.
Позже пострадавшую перевели во Владивосток, в детское ортопедо-травматологическое отделение ВКБ №2. При поступлении врачи диагностировали синдром длительного сдавления левой кисти, открытый перелом лучевой кости со смещением, обширные рвано-ушибленные раны предплечья и кисти, а также повреждения локтевого нерва и артерии с дефектом мягких тканей и участками некроза.
Лечение проходило под руководством заведующей отделением Евгении Кудиновой. В течение месяца медики проводили ежедневные перевязки, повторные хирургические обработки и реконструктивные операции, в том числе пластику раны. Работа была сложной и требовала поэтапного подхода.
В результате движения в пальцах руки у девочки начали постепенно восстанавливаться. В конце декабря ребёнка выписали домой в удовлетворительном состоянии. Основной хирургический этап завершён, теперь ей предстоит длительная реабилитация.
