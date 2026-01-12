В Саратовской области обезьяна напала на ребенка в контактном зоопарке
В Балаково Саратовской области пятилетнюю девочку госпитализировали после травмы, полученной в контактном зоопарке. Об этом сообщила Балаковская городская клиническая больница.
Инцидент произошёл в торговом центре на улице Минской. Ребёнок пришёл туда с матерью, чтобы посмотреть животных. По словам медиков, владелец передвижной выставки разрешил девочке покормить обезьяну, однако в этот момент соседний примат повредил ей палец.
Пострадавшую доставили в детское хирургическое отделение, где ей назначили курс антирабической вакцинации от бешенства, состоящий из шести уколов. Состояние ребёнка оценивается как стабильное. При благоприятном течении после третьей прививки девочку планируют выписать на амбулаторное лечение.
В региональном минздраве уточнили, что речь идёт об оцарапывании, однако это уже второй случай травмирования обезьяной, зафиксированный в Балаково.
Читайте также: