Россиянка попала в реанимацию из-за взрыва скороварки

12 января 2026, 15:39

В Ельце женщина попала в реанимацию с тяжелыми ожогами после взрыва скороварки

Фото: iStock/DarthArt

Жительница Липецкой области попала в реанимацию с тяжелыми ожогами после взрыва скороварки. Об этом сообщает местное издание Gorod48.ru.