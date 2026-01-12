Достижения.рф

Россиянка попала в реанимацию из-за взрыва скороварки

В Ельце женщина попала в реанимацию с тяжелыми ожогами после взрыва скороварки
Жительница Липецкой области попала в реанимацию с тяжелыми ожогами после взрыва скороварки. Об этом сообщает местное издание Gorod48.ru.



Инцидент произошел 10 января в городе Ельце, когда 50-летняя липчанка тушила мясо в кастрюле. В какой-то момент посуда взорвалась, и женщину ошпарило вырвавшимся наружу кипящим содержимым.

Пострадавшую экстренно перевезли в Липецк вертолетом санавиации. У нее диагностировали термические ожоги, охватившие более 30% поверхности тела. Сейчас состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Лидия Пономарева

