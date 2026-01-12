Россиянка попала в реанимацию из-за взрыва скороварки
Жительница Липецкой области попала в реанимацию с тяжелыми ожогами после взрыва скороварки. Об этом сообщает местное издание Gorod48.ru.
Инцидент произошел 10 января в городе Ельце, когда 50-летняя липчанка тушила мясо в кастрюле. В какой-то момент посуда взорвалась, и женщину ошпарило вырвавшимся наружу кипящим содержимым.
Пострадавшую экстренно перевезли в Липецк вертолетом санавиации. У нее диагностировали термические ожоги, охватившие более 30% поверхности тела. Сейчас состояние пациентки оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске шестилетний мальчик лишился пальца после взрыва петарды в руке.
Читайте также: